Люди от имени Кокорина пытаются вести переговоры с испанскими клубами

Люди, которые представляются агентами футболиста Александра Кокорина, пытаются вести переговоры от его имени с испанскими клубами. В то же время интереса к нападающему "Сочи" на данный момент нет, сообщает "СЭ".

Футболист "Зенита" в январе подписал арендное соглашение с "Сочи". 30 июня нападающий станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любым клубом.

Кокорин с октября 2018 по март 2020 года не выходил на поле. Футболист провёл 11 месяцев в заключении из-за двух драк в центре Москвы.

Статистика Кокорина

Кокорин, вернувшийся на поле после перерыва в 1,5 года, провёл до паузы в чемпионате России четыре матча:

"Сочи" - "Арсенал" - 1:2. 1 гол;

"Сочи" - "Урал" - 2:0. 1 голевая передача;

"Сочи" - "Оренбург" - 5:1. 2 гола;

"Сочи" - "Краснодар" - 2:0.

Форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу, а его команда набрала девять из 12 возможных очков.