Люди, которые представляются агентами футболиста Александра Кокорина, пытаются вести переговоры от его имени с испанскими клубами. В то же время интереса к нападающему "Сочи" на данный момент нет, сообщает "СЭ".
Футболист "Зенита" в январе подписал арендное соглашение с "Сочи". 30 июня нападающий станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любым клубом.
Кокорин с октября 2018 по март 2020 года не выходил на поле. Футболист провёл 11 месяцев в заключении из-за двух драк в центре Москвы.
Кокорин, вернувшийся на поле после перерыва в 1,5 года, провёл до паузы в чемпионате России четыре матча:
Форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу, а его команда набрала девять из 12 возможных очков.
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