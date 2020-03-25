Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бывший тренер клуба Хосеп Гвардиола сделали пожертвования в медицинские организации для поддержания борьбы с коронавирусом. Каждый перечислил по 1 млн евро, сообщает пресс-служба властей Каталонии.
Месси внёс деньги на счета медицинских центров Барселоны и Аргентины. Гвардиола пожертвовал сумму коллегии врачей Барселоны.
Эпидемия коронавируса в Испании началась 31 января, когда был зафиксирован первый случай. На данный момент, по сведениям института Хопкинса, статистика распространения COVID-19 в этой стране:
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.