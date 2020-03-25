Месси и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бывший тренер клуба Хосеп Гвардиола сделали пожертвования в медицинские организации для поддержания борьбы с коронавирусом. Каждый перечислил по 1 млн евро, сообщает пресс-служба властей Каталонии.

Месси внёс деньги на счета медицинских центров Барселоны и Аргентины. Гвардиола пожертвовал сумму коллегии врачей Барселоны.

Коронавирус в Испании

Эпидемия коронавируса в Испании началась 31 января, когда был зафиксирован первый случай. На данный момент, по сведениям института Хопкинса, статистика распространения COVID-19 в этой стране: