UFC ищет место для боя Нурмагомедов - Фергюсон в США

UFC ведёт поиски места для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Организация всё ещё хочет, чтобы поединок прошёл в США.

Ранее бой был перенесен из Нью-Йорка, где произошла вспышка пандемии коронавируса. Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля.

По сведениям журналиста Стивена Маррокко, UFC надеется перенести турнир во Флориду. Глава чемпионата ведёт переговоры также с Орландо, Тампа-Бэй и Джексонвиллом.

Пятая попытка Нурмагомедова и Фергюсона

Поединок между Хабибом и Тони может быть отменён в пятый раз. Бойцы пытались встретиться в октагоне с 2015 по 2018 год.