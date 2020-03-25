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UFC ищет место для боя Нурмагомедов - Фергюсон в США

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

UFC ведёт поиски места для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Организация всё ещё хочет, чтобы поединок прошёл в США.

Ранее бой был перенесен из Нью-Йорка, где произошла вспышка пандемии коронавируса. Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля.

По сведениям журналиста Стивена Маррокко, UFC надеется перенести турнир во Флориду. Глава чемпионата ведёт переговоры также с Орландо, Тампа-Бэй и Джексонвиллом.

Пятая попытка Нурмагомедова и Фергюсона

Поединок между Хабибом и Тони может быть отменён в пятый раз. Бойцы пытались встретиться в октагоне с 2015 по 2018 год.

  • декабрь 2015 года - перелом ребра у Нурмагомедова;
  • апрель 2016 года - жидкость в лёгких у Фергюсона;
  • март 2017 года - проблемы с почками у Нурмагомедова после сгонки веса;
  • апрель 2018 года - разрыв крестообразных связок колена у Фергюсона;
  • апрель 2020 года - пандемия коронавируса COVID-19.
Темы ufc тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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