UFC ведёт поиски места для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Организация всё ещё хочет, чтобы поединок прошёл в США.
Ранее бой был перенесен из Нью-Йорка, где произошла вспышка пандемии коронавируса. Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля.
По сведениям журналиста Стивена Маррокко, UFC надеется перенести турнир во Флориду. Глава чемпионата ведёт переговоры также с Орландо, Тампа-Бэй и Джексонвиллом.
Поединок между Хабибом и Тони может быть отменён в пятый раз. Бойцы пытались встретиться в октагоне с 2015 по 2018 год.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.