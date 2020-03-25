Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, заявила, что не собирается переезжать в другую страну. Девушка отметила, что недавние слова её мужа об отъезде из России были шуткой.
"Это была шутка", — ответила Алана в Instagram на вопрос о том, куда собирается переезжать.
Для 31-летнего Павла Мамаева "Ростов" — четвёртая команда. Ранее хавбек выступал за:
За "Ростов" Мамаев отыграл всего один матч и принёс своей команде победу над ЦСКА.
В составе сборной России полузащитник выступал с 2010 по 2016 год. Он отыграл 15 матчей за национальную команду.
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