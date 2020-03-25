Жена Мамаева ответила на вопрос о переезде в другую страну

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, заявила, что не собирается переезжать в другую страну. Девушка отметила, что недавние слова её мужа об отъезде из России были шуткой.

"Это была шутка", — ответила Алана в Instagram на вопрос о том, куда собирается переезжать.

Павел Мамаев

Для 31-летнего Павла Мамаева "Ростов" — четвёртая команда. Ранее хавбек выступал за:

"Торпедо" (Москва) — 52 матча, 4 мяча;

ЦСКА (Москва) — 181 матч, 8 мячей;

"Краснодар" — 146 матчей, 36 голов.

За "Ростов" Мамаев отыграл всего один матч и принёс своей команде победу над ЦСКА.

В составе сборной России полузащитник выступал с 2010 по 2016 год. Он отыграл 15 матчей за национальную команду.