В футбольном клубе "Ленинградец" подтвердили информацию о том, что футболист команды Максим Астафьев заразился коронавирусом. Игрока госпитализировали в больницу Боткина, а команду отправили на карантин.
Команда вернулась в Петербург после сборов в Испании. На данный момент у Астафьева нет симптомов заболевания.
"Все остальные на самоизоляции, у большинства взяли анализы, насколько я знаю, ни у кого больше никаких подтверждений нет", — заявил представитель клуба.
"Ленинградец" представляет Ленинградскую область в ПФЛ. Клуб был основан в 2018 году после расформирования "Тосно". В первом сезоне команда заняла пятое место в зоне "Запад".
Футболист является воспитанником питерского "Зенита". Он выступал за такие команды:
В "Ленинградце" с момента его основания.
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