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Футболист "Ленинградца" сдал положительный тест на коронавирус

Спорт » Командные виды » Футбол

В футбольном клубе "Ленинградец" подтвердили информацию о том, что футболист команды Максим Астафьев заразился коронавирусом. Игрока госпитализировали в больницу Боткина, а команду отправили на карантин.

Команда вернулась в Петербург после сборов в Испании. На данный момент у Астафьева нет симптомов заболевания.

"Все остальные на самоизоляции, у большинства взяли анализы, насколько я знаю, ни у кого больше никаких подтверждений нет", — заявил представитель клуба.

Футбольный клуб "Ленинградец"

"Ленинградец" представляет Ленинградскую область в ПФЛ. Клуб был основан в 2018 году после расформирования "Тосно". В первом сезоне команда заняла пятое место в зоне "Запад".

Максим Астафьев

Футболист является воспитанником питерского "Зенита". Он выступал за такие команды:

  • "Луч-Энергия";
  • "Ростов";
  • "Сибирь";
  • "Тосно";
  • "Мордовия";
  • "СКА-Хабаровск".

В "Ленинградце" с момента его основания.

Темы футбол коронавирус фк ленинградец
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