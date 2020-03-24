Чемпионат Белоруссии будет продолжен несмотря на коронавирус

Пресс-секретарь Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник сообщил, что чемпионат Высшей лиги будет продолжен. Белорусский чемпионат остался единственным, который проводится в Европе после приостановки из-за пандемии коронавируса.

"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство", — заявил Алейник.

Коронавирус в Белоруссии

По словам Алейника, на данный момент в Белоруссии зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. 22 человека выздоровели.

Расписание чемпионата Белоруссии по футболу

В чемпионате на выходных прошёл первый тур. Второй стартует 27 марта. Соревнования будут проходить каждые выходные.

27 марта

"Торпедо-БелАЗ" — "Белшина".

"Рух" — "Энергетик-БГУ".

28 марта

"Слуцк" — "Динамо-Брест".

"Славия" — БАТЭ.

"Минск" — "Динамо" (Минск).

"Городея" — "Шахтер" (Солигорск).

29 марта