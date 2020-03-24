Пресс-секретарь Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник сообщил, что чемпионат Высшей лиги будет продолжен. Белорусский чемпионат остался единственным, который проводится в Европе после приостановки из-за пандемии коронавируса.
"Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство", — заявил Алейник.
По словам Алейника, на данный момент в Белоруссии зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. 22 человека выздоровели.
В чемпионате на выходных прошёл первый тур. Второй стартует 27 марта. Соревнования будут проходить каждые выходные.
27 марта
28 марта
29 марта
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