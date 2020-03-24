Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Олимпиада-2020 перенесена на 2021 год: текст заявления МОК

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020 в Токио. Решение было принято после консультаций между МОК и организаторами игр, в которых приняли участие:

  • президент МОК Томас Бах;
  • премьер-министр Японии Синдзо Абэ;
  • президент Оргкомитета Олимпиады-2020 Йосиро Мори;
  • министр правительства Японии по проведению Олимпиады Сейко Хасимото;
  • губернатор Токио Юрико Коике;
  • председатель координационной комиссии МОК Джон Коутс;
  • генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер;
  • исполнительный директор Олимпийских игр МОК Кристоф Дуби.

Заявление МОК по переносу Олимпиады-2020

"Президент МОК Бах и премьер-министр Японии Абэ выразили общую обеспокоенность по поводу пандемии COVID-19, а также того, что она делает с жизнью людей и того значительного влияния, которое она оказывает на подготовку спортсменов во всем мире к Играм.

Оба лидера высоко оценили работу Оргкомитета Токио-2020 и отметили большой прогресс, достигнутый в Японии в борьбе с COVID-19.

Беспрецедентное и непредсказуемое распространение вспышки привело к ухудшению ситуации в остальном мире. Вчера Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия COVID-19 "ускоряется". В настоящее время зарегистрировано более 375 тысяч случаев по всему миру и почти в каждой стране. Их число растет с каждым часом.

В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что XXXII Олимпиада в Токио должна быть перенесена на другие даты, но не позднее лета 2021 года, чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества.

Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название", — говорится в заявлении МОК.

Олимпиада в Токио

Игры были запланированы с 25 июля по 9 августа 2020 года. Во время соревнований должны быть разыграны 339 комплектов наград. Самые "медальные" виды:

  • лёгкая атлетика — 48 комплектов;
  • плавание — 37;
  • велоспорт — 22.
Темы мок томас бах синдзо абэ коронавирус олимпиада-2020
Новости Все >
Ганус считает, что перенос Олимпиады поможет России
Выздоровление от коронавируса не гарантирует выработку иммунитета
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу
Россия приготовится к "итальянскому" сценарию распространения COVID-19
Супруга Джигана поделилась с поклонниками своей жизнью
Путин примет участие в G20, посвященном коронавирусу
Сотрудники салона красоты сдали полиции клиентку, сбежавшую с карантина
Собянин предупредил регионы об осложнении ситуации с коронавирусом
"Слаженный механизм": Путин оценил работу больницы в Коммунарке
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Последние материалы
Астрологи назвали дату завершения пандемии
Российский вирусолог рассказал о происхождении коронавируса
Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе
Найден способ остановить размножение коронавируса в легких
Олимпиада-2020 перенесена на 2021 год: текст заявления МОК
В разгар эпидемии коронавируса звезды бросились в клиники красоты
Почему Россию не закрывают для мигрантов
Лев Лещенко попал в больницу с женой из-за коронавируса
Россияне начали закупаться патронами и бейсбольными битами
Житель Белоруссии потерял работу из-за селфи с Порошенко
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Шоу-бизнес
Новая супруга Евгения Петросяна родила ему ребенка
Любовь Степушова Казахстан и Белоруссия уже в экономическом кризисе Любовь Степушова Юрий Носовский Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход? Юрий Носовский Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин
Комментарии
Астрологи назвали дату завершения пандемии
Путин не пойдет на "мировую" с саудитами
Транспортное сообщение остановят в Казахстане
Транспортное сообщение остановят в Казахстане
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Зюганов призвал власть не допустить роста цен на бензин в России
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Герман Греф вернулся на работу после самоизоляции
Палеонтологи обнаружили в Австралии предка всех живых существ
Комитет спасения: левые призвали к союзу против эпидемии и узурпации
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Палеонтологи обнаружили в Австралии предка всех живых существ
Опубликован список самых смешных профессий для россиян
Минэкономразвития заявило о значительном росте ВВП
Что войдет в ОМС: аборты или больничные молельни?
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ