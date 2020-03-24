Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020 в Токио. Решение было принято после консультаций между МОК и организаторами игр, в которых приняли участие:

"Президент МОК Бах и премьер-министр Японии Абэ выразили общую обеспокоенность по поводу пандемии COVID-19, а также того, что она делает с жизнью людей и того значительного влияния, которое она оказывает на подготовку спортсменов во всем мире к Играм.

Оба лидера высоко оценили работу Оргкомитета Токио-2020 и отметили большой прогресс, достигнутый в Японии в борьбе с COVID-19.

Беспрецедентное и непредсказуемое распространение вспышки привело к ухудшению ситуации в остальном мире. Вчера Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия COVID-19 "ускоряется". В настоящее время зарегистрировано более 375 тысяч случаев по всему миру и почти в каждой стране. Их число растет с каждым часом.

В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что XXXII Олимпиада в Токио должна быть перенесена на другие даты, но не позднее лета 2021 года, чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества.

Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название", — говорится в заявлении МОК.