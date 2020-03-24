Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в разговоре с президентом МОК Томасом Бахом предложил перенести Олимпиаду-2020 на следующий год. Глава олимпийского комитета согласился с предложением, сообщает Reuters.
МОК и Япония договорились о том, что Олимпиада должна пройти не позже лета 2021 года. Решение должно быть оформлено официально на одном из заседаний комитета.
Игры были запланированы с 25 июля по 9 августа 2020 года. Во время соревнований должны быть разыграны 339 комплектов наград. Самые "медальные" виды:
Ранее из разных стран прозвучали призывы о переносе Олимпиады. НОК Канады и Австралии заявили об отказе от участия в Играх в 2020 году.
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