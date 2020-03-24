Украинец Усик вспомнил, как ему предлагали сдать бой в финале ЧМ

Украинский боксёр Александр Усик признался, что во время чемпионата мира 2011 года ему предлагали сдать финальный бой. По словам спортсмена, к нему подошли представители азербайджанца Теймура Мамедова и предложили деньги за сдачу поединка.

Усик выиграл бой со счётом 25:15. Кроме победы на ЧМ в Баку, в активе Усика олимпийское золото Лондона-2012.

"Ко мне пришли предлагать "лавэ". Я сказал такие слова: "У меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у неё семья, у неё родятся дети, внуки мои. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: "Твой дед продажный, на "лавэ" повёлся и продался, а мы так хотели, чтоб он нам золото привёз". Это неприемлемо, извините, ребята, я очень долго к этому шёл. И деньги не в приоритете для меня", — заявил Усик в интервью "Трибуне"

Александр Усик

После любительской карьеры Усик провёл 16 боёв на профессиональном ринге в первом тяжёлом весе, став абсолютным чемпионом мира.

В 2019 году он перешёл в тяжёлый вес, победив в дебютном поединке Чазза Уизерспуна. На май 2020 года запланирован бой украинца с Дереком Чисорой.