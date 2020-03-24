Губерниев ответил Резцовой на критику депутата Шипулина

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что спортсмены идут в депутаты, чтобы набивать карманы. Так бывшая биатлонистка раскритиковала Владимира Драчёва и Антона Шипулина.

Губерниев напомнил Резцовой, что она сама пыталась стать депутатом Госдумы.