Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что спортсмены идут в депутаты, чтобы набивать карманы. Так бывшая биатлонистка раскритиковала Владимира Драчёва и Антона Шипулина.
Губерниев напомнил Резцовой, что она сама пыталась стать депутатом Госдумы.
"Анфиса Резцова продолжает усиленно критиковать депутата Госдумы Шипулина! Дескать, карманы в Думу пошел набивать! Ах, Анфиса… Вспоминаю, как много лет назад все билборды в Химках призывали голосовать за Анфису Резцову, кандидата в депутаты Государственной Думы!
Анфиса, но никто не виноват, что жители городского округа Химки за вас тогда не проголосовали! Я, кстати, тоже!" — написал Губерниев в Telegram.
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