Введенные в России меры по борьбе с распространением коронавируса ударили по досугу жителей страны.
Закрытыми оказались популярные спортивные объекты: фитнес-клубы, бассейны, спортивные залы и другие. Если бассейны терпят убытки, то фитнес-клубы не собираются так просто сдаваться.
Многие фитнес-тренеры начали записывать онлайн-курсы для россиян, находящихся на домашнем карантине. Некоторые из тренеров даже ведут прямые трансляции.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.