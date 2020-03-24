Фитнес-клубы переходят в онлайн из-за карантина

Введенные в России меры по борьбе с распространением коронавируса ударили по досугу жителей страны.

Закрытыми оказались популярные спортивные объекты: фитнес-клубы, бассейны, спортивные залы и другие. Если бассейны терпят убытки, то фитнес-клубы не собираются так просто сдаваться.

Многие фитнес-тренеры начали записывать онлайн-курсы для россиян, находящихся на домашнем карантине. Некоторые из тренеров даже ведут прямые трансляции.