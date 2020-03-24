Резцова: "Олимпийские чемпионы идут в Госдуму, чтобы набивать карманы"

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о спортсменах, которые после завершения карьеры идут в депутаты. По словам бывшей биатлонистки, в Госдуме они думают только о том, чтобы "набивать карманы".

По мнению Резцовой, по этой же причине в депутаты пошли глава СБР Владимир Драчёв и экс-биатлонист Антон Шипулин.﻿