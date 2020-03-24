Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о спортсменах, которые после завершения карьеры идут в депутаты. По словам бывшей биатлонистки, в Госдуме они думают только о том, чтобы "набивать карманы".
По мнению Резцовой, по этой же причине в депутаты пошли глава СБР Владимир Драчёв и экс-биатлонист Антон Шипулин.
"Одна из причин, почему у нас в биатлоне творится такой бардак, — финансовая. Если раньше мы все были за патриотизм, за свою страну, за идею, за волю к победе, то сейчас во главе всего стоят деньги, премиальные.
К сожалению, у нас Вова Драчёв — депутат Госдумы. Да и вообще многие олимпийские чемпионы идут в Госдуму. Зачем? Возьмём, например, Антона Шипулина, который закончил с профессиональным спортом. Куда тоже пошёл? В депутаты!
Меня спросили тогда, пошёл ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: "Сомневаюсь". Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то", — заявила Резцова в интервью "Спорт день за днем".
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