Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела Международной ассоциации легкоатлетических федераций к четырём российским спортсменам, сообщает ТАСС. Иски зарегистрированы против:
Легкоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Сильнов на Олимпиаде-2008 выиграл золото в прыжках в высоту. Также на его счету:
Антюх выиграла Олимпиаду-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Также на её счету:
Соболева является серебряным призёром ЧМ-2006 в беге на 800 метров.
В 2007 году она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.
Кондратьева выиграла серебро на Универсиаде-2013 в метании копья. Также на её счету золото командного чемпионата Европы-2015.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.