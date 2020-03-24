CAS принял иски World Athletics к олимпийским чемпионам из России

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дела Международной ассоциации легкоатлетических федераций к четырём российским спортсменам, сообщает ТАСС. Иски зарегистрированы против:

Андрея Сильнова;

Натальи Антюх;

Оксаны Кондратьевой;

Елены Соболевой.

Легкоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Андрей Сильнов

Сильнов на Олимпиаде-2008 выиграл золото в прыжках в высоту. Также на его счету:

золото чемпионата Европы (2006);

серебро и бронза чемпионатов мира в помещении.

Наталья Антюх

Антюх выиграла Олимпиаду-2012 в беге на 400 метров с барьерами. Также на её счету:

серебро в эстафете 4 по 400 Олимпиады-2004;

бронза в беге на 400 метров с барьерам Олимпиады-2004.

Елена Соболева

Соболева является серебряным призёром ЧМ-2006 в беге на 800 метров.

В 2007 году она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Оксана Кондратьева

Кондратьева выиграла серебро на Универсиаде-2013 в метании копья. Также на её счету золото командного чемпионата Европы-2015.