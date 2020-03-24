Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что в тренерском штабе национальной команды на следующий сезон изменений не будет. По её словам, спортсмены не должны каждые год-два привыкать к новым методикам тренировок.
Решение должно быть утверждено президиумом ФЛГР, заседание которого назначено на 15 апреля. Сборная России продолжит работать четырьмя группами под руководством:
"Все тренеры остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне. Понятно, что кем-то я довольна больше, кем-то меньше, но в целом команда показала достойные результаты. К тому же я не сторонник постоянно менять тренеров", — приводят "Известия" слова Вяльбе.
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