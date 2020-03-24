В сборной России по лыжным гонкам не будут менять тренерский штаб

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что в тренерском штабе национальной команды на следующий сезон изменений не будет. По её словам, спортсмены не должны каждые год-два привыкать к новым методикам тренировок.

Решение должно быть утверждено президиумом ФЛГР, заседание которого назначено на 15 апреля. Сборная России продолжит работать четырьмя группами под руководством:

Юрия Бородавко;

Маркуса Крамера;

Олега Перевозчикова;

Егора Сорина.