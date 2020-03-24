Япония согласилась на перенос сроков проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведёт телефонный разговор с главной МОК Томасом Бахом по поводу возможного переноса сроков проведения Олимпиады-2020. По сведениям телеканала NHK, в разговоре также примут участие губернатор Токио Юрико Кокиэ и председатель оргкомитета Игр Юсиро Мори.

Правительство Японии хочет получить ответ по вопросу проведения Олимпиады как можно быстрее, чтобы разработать новый план Игр в Токио. Абэ попросит Баха не ждать четыре недели до объявления, как в МОК заявили ранее.

В Оргкомитете согласны на перенос Олимпиады на лето 2021 года. В Токио считают, что это необходимо сделать в том случае, если существует вероятность даже небольшого неудобства для спортсменов или зрителей.

Олимпиада в Токио

Игры запланированы с 25 июля по 9 августа 2020 года. Во время соревнований должны быть разыграны 339 комплектов наград. Самые "медальные" виды:

лёгкая атлетика - 48 комплектов;

плавание - 37;

велоспорт - 22.

Ранее из разных стран прозвучали призывы о переносе Олимпиады. НОК Канады и Австралии заявили об отказе от участия в Играх в 2020 году.