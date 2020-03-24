ЦСКА вернул Нисимуру в Японию

Футбольный клуб ЦСКА отправил нападающего Такуму Нисимуру в Японию. 23-летний игрок присоединится к команде J-лиги "Вегалта Седнай" на правах аренды. Соглашение рассчитано до 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба японской команды.

Нисимура в январе этого года перешёл в аренду в португальский "Портимоненсе". После начала пандемии коронавируса и остановки чемпионатов он попросил расторгнуть контракт, чтобы вернуться в Японию к своей семье.

ЦСКА и "Вегалта" договорились об аренде. В московский клуб Нисимура перешёл летом 2018 года из "Вегалты". За армейцев футболист отыграл 23 матча, в которых забил 4 мяча.