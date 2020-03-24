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Глава UFC знает, где пройдёт бой Нурмагомедов - Фергюсон

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава UFC Дана Уайт заявил, что знает место проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Поединок должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках UFC 249, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Я знаю место, где пройдет бой. Но я пока не готов сказать вам об этом. Я знаю много вещей. Там не будет фанатов. Это будет закрытое мероприятие", — приводит MMA Junkie слова Уайта.

Пятая отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон

UFC пытается организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона в пятый раз. Из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен в другое место, но пока организация заявляет о том, что он пройдёт 18 апреля.

В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы по разу отказались из-за травм.

В 2017 году Нурмагомедов не угадал с весогонкой и накануне боя попал в больницу. В 2018 году Фергюсон отказался из-за повреждения колена.

Темы ufc дана уайт тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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