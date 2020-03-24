Резцова не соблюдает карантин и продолжает тренировки

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина не соблюдает правила карантина из-за коронавируса. Ранее СБР ввёл ограничения для спортсменов, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

"Озвучили, что должны быть на карантине. Кристина уехала откататься в Сыктывкар, там достаточно хороший снег. Она нигде "не рисуется", по трассе катается. Поэтому пока есть снег, она работает", — заявил Анфиса.

По словам Резцовой, дочь после Сыктывкара отправится на Камчатку. Анфиса назвала меры по карантину "искусственными".