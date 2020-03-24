Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина не соблюдает правила карантина из-за коронавируса. Ранее СБР ввёл ограничения для спортсменов, которые вернулись с этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
"Озвучили, что должны быть на карантине. Кристина уехала откататься в Сыктывкар, там достаточно хороший снег. Она нигде "не рисуется", по трассе катается. Поэтому пока есть снег, она работает", — заявил Анфиса.
По словам Резцовой, дочь после Сыктывкара отправится на Камчатку. Анфиса назвала меры по карантину "искусственными".
"Дальше она планирует съездить на Камчатку, потренироваться и побывать на теплых источниках. Кажется, больше искусственно создали карантин по коронавирусу. Мы реалисты, мы не паникуем", — заявила Резцова.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.