Национальный олимпийский комитет США (НОК США) выступил с заявлением по поводу возможного переноса Олимпиады-2020. В НОК отметили, что провели опрос 1780 спортсменов сборной, которые выступили против проведения Игр летом 2020 года.
В организации отмечают, что пандемия коронавируса помешала планам подготовки спортсменов. Даже если эпидемия спадёт к лету, атлеты не смогут нормально выступить на Олимпиаде.
"Даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, огромные нарушения в тренировочной среде, допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом", — говорится в заявлении НОК США.
"В связи с этим сейчас очевидно, что вариант переноса является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников", — говорится в заявлении.
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