Экс-футболист "Зенита" женился на племяннице бывшей жены

Бывший футболист "Зенита" Халк стал олицетворением бразильских сериалов. Игрок, который сейчас выступает за китайский "Шанхай СИПГ", женился на племяннице своей бывшей жены Ирен.

Халк развёлся с женой в июле 2019 года после 12 лет совместной жизни. Спустя несколько месяцев он начал отношения с её племянницей Камилой, которая на 10 лет младше Ирен.

Футболист, чтобы не разносить сплетни, объяснился с родителями бывшей жены и её братом, отцом Камилы. Представителю игрока в октябре 2019 года даже пришлось давать официальный комментарий по этому поводу. Позже интерес прессы к этой истории угас.

Пара не планировала регистрировать отношения, но сделала это из-за того, что Камилу в противном случае не пустили бы в Китай. В КНР из-за ситуации с коронавирусом дают визы только членам семей иностранцев, которые работают в стране.

Поэтому церемония оформления отношений была внезапной и без особых торжеств, сообщает Infobae.

Футболист Халк

Халк в начале карьеры выступал в чемпионатах Бразилии и Японии. С 2008 по 2012 год играл в "Порту", став победителем Лиги Европы.

"Зенит" купил Халка за 60 млн евро. В составе команды за четыре сезона он провёл 148 матчей, в которых забил 77 мячей.

В июне 2016 года "Шанхай СИПГ" купил Халка у "Зенита" за 55,8 млн евро. Его статистика в Китае на данный момент — 125 матчей, 70 голов.