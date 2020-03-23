Бывший футболист "Зенита" Халк стал олицетворением бразильских сериалов. Игрок, который сейчас выступает за китайский "Шанхай СИПГ", женился на племяннице своей бывшей жены Ирен.
Халк развёлся с женой в июле 2019 года после 12 лет совместной жизни. Спустя несколько месяцев он начал отношения с её племянницей Камилой, которая на 10 лет младше Ирен.
Футболист, чтобы не разносить сплетни, объяснился с родителями бывшей жены и её братом, отцом Камилы. Представителю игрока в октябре 2019 года даже пришлось давать официальный комментарий по этому поводу. Позже интерес прессы к этой истории угас.
Пара не планировала регистрировать отношения, но сделала это из-за того, что Камилу в противном случае не пустили бы в Китай. В КНР из-за ситуации с коронавирусом дают визы только членам семей иностранцев, которые работают в стране.
Поэтому церемония оформления отношений была внезапной и без особых торжеств, сообщает Infobae.
Халк в начале карьеры выступал в чемпионатах Бразилии и Японии. С 2008 по 2012 год играл в "Порту", став победителем Лиги Европы.
"Зенит" купил Халка за 60 млн евро. В составе команды за четыре сезона он провёл 148 матчей, в которых забил 77 мячей.
В июне 2016 года "Шанхай СИПГ" купил Халка у "Зенита" за 55,8 млн евро. Его статистика в Китае на данный момент — 125 матчей, 70 голов.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.