Украинец Стаховский рассказал о конфликте с женой из-за России

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношениях с женой Анфисой из-за конфликта в Донбассе. Спортсмен ранее неоднократно негативно высказывался о России, а его супруга имела противоположное мнение.

Так, два года назад теннисист заявил, что "задушил бы" каждого русскоязычного человека.

По словам Стаховского, после 2014 года ему было сложно в эмоциональном плане. Теннисист уделял много внимания новостям об отношениях Украины и России.

Стаховский заявил, что споры о двух странах дошли до его семьи. Спортсмен считает, что ему удалось переубедить жену.