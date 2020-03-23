Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношениях с женой Анфисой из-за конфликта в Донбассе. Спортсмен ранее неоднократно негативно высказывался о России, а его супруга имела противоположное мнение.
Так, два года назад теннисист заявил, что "задушил бы" каждого русскоязычного человека.
По словам Стаховского, после 2014 года ему было сложно в эмоциональном плане. Теннисист уделял много внимания новостям об отношениях Украины и России.
Стаховский заявил, что споры о двух странах дошли до его семьи. Спортсмен считает, что ему удалось переубедить жену.
"Для жены точкой, которая вернула ее в более-менее реальный мир, было мое возвращение с "Уимблдона-2014". Привез ей Guardian, Times, Newsweek, где черным по белому написано о Путине и его паутине пропаганды.
Все мировые медиа освещали эту ситуацию под каким-то одним ракурсом. Говорил жене: "Дорогая, можем спорить с тобой, когда Украина говорит одно, а Россия — другое. Но когда весь мир говорит, что это черное, а Россия говорит — что белое, то надо задуматься, что на самом деле не белое". Она начала меняться", — заявил Стаховский в интервью "Трибуне".
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.