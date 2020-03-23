Глава СБР не слышал о желании российских лыжников переходить в биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поддержал решение шведки Стины Нильссон перейти в биатлон. Олимпийская чемпионка в лыжных гонках начнёт выступления в новом виде спорта со следующего сезона.

"Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон. Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники — шестые-седьмые номера — попробовали себя в биатлоне", — заявил Драчёв в интервью ТАСС.

Российские лыжники не идут в биатлон

Драчёв также заявил, что за два года никто из российских лыжников не выразил желания перейти в биатлон. Вместе с тем у России есть удачные примеры таких переходов.