Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поддержал решение шведки Стины Нильссон перейти в биатлон. Олимпийская чемпионка в лыжных гонках начнёт выступления в новом виде спорта со следующего сезона.
"Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон. Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники — шестые-седьмые номера — попробовали себя в биатлоне", — заявил Драчёв в интервью ТАСС.
Драчёв также заявил, что за два года никто из российских лыжников не выразил желания перейти в биатлон. Вместе с тем у России есть удачные примеры таких переходов.
"При мне никто из лыжников тему перехода в биатлон не поднимал, хотя в прошлом многие олимпийские чемпионы раньше начинали как раз с лыж. Это и Ольга Пылева, и Светлана Ишмуратова, я и сам сначала занимался лыжами", — заявил Драчёв.
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