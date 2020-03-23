Дзюба удивлён отношением россиян к коронавирусу

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал о том, как проводит время на карантине. Питерский клуб приостановил тренировки до начала апреля из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"С одной стороны, тяжело, не могу сидеть на одном месте долго. С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Повою на балконе - и обратно. Вообще, тяжело", - заявил Дзюба в интервью пресс-службе "Зенита".

"Проспиртованы все, просто красавцы"

Также футболист высказал недоумение тем, как россияне относятся к коронавирусу COVID-19. По мнению Дзюбы, в России возможно повторение ситуации с эпидемией в странах Европы и США.