Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал о том, как проводит время на карантине. Питерский клуб приостановил тренировки до начала апреля из-за ситуации с пандемией коронавируса.
"С одной стороны, тяжело, не могу сидеть на одном месте долго. С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Повою на балконе - и обратно. Вообще, тяжело", - заявил Дзюба в интервью пресс-службе "Зенита".
Также футболист высказал недоумение тем, как россияне относятся к коронавирусу COVID-19. По мнению Дзюбы, в России возможно повторение ситуации с эпидемией в странах Европы и США.
"Но вот что меня поражает, что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всё нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто.
Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее всё это закончится", - заявил Дзюба.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.