Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила решение об остановке турниров на неопределённый срок. Ранее "карантин" из-за эпидемии коронавируса действовал до конц марта.
Футбольные матчи не будут проводиться до решения RFEF об их возобновлении. Федерация ждёт улучшения ситуации с COVID-19.
Статистика распространения коронавируса в Испании на данный момент:
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.