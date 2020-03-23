В Испании остановили все футбольные турниры на неопределённый срок

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила решение об остановке турниров на неопределённый срок. Ранее "карантин" из-за эпидемии коронавируса действовал до конц марта.

Футбольные матчи не будут проводиться до решения RFEF об их возобновлении. Федерация ждёт улучшения ситуации с COVID-19.

Коронавирус в Испании

Статистика распространения коронавируса в Испании на данный момент: