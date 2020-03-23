Шведская лыжница Стина Нильссон взорвала биатлонное информационное пространство сообщением о том, что в следующем сезоне будет выступать в биатлоне. Переходы из лыжных гонок в более перспективный с точки зрения прибыли вид спорта - не редкость, но олимпийские чемпионки на такое решаются совсем нечасто.
Самый яркий такой пример - россиянка Анфиса Резцова. В 1988 году в Калгари она завоевала золото в лыжных гонках, а в 1992 году в Альбервиле превзошла всех в биатлонном спринте и эстафете.
Также на счету Анфисы две победы в общем зачёте Кубка мира по биатлону.
Случай с Резцовой - дела давно минувших дней. Нильссон могла принять решение о переходе, посмотрев на успех немки Дениз Херрманн.
На Олимпиаде в Сочи спортсменка в лыжных гонках взяла бронзу в эстафете, а в 2016 году перешла в биатлон. И сделала это не зря. На её счету пять наград чемпионатов мира, малый хрустальный глобус в спринтерских гонках и третье место в общем зачёте прошедшего сезона.
Норвежка Тириль Экхофф, которая считается одной из самых быстрых биатлонисток, заявила, что с нетерпением ждёт Нильссон на трассе.
"Думаю, это просто здорово, жду её нетерпением. Она ведь очень быстрая лыжница. Надеюсь, сразу сражаться с нами она не сможет. Херрманн понадобилось какое-то время. Но бывают невероятные таланты. Не знаю, занималась ли она раньше стрельбой", - заявила Экхофф в интервью TV2.
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