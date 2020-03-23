Стина Нильссон пошла по стопам Анфисы Резцовой

Шведская лыжница Стина Нильссон взорвала биатлонное информационное пространство сообщением о том, что в следующем сезоне будет выступать в биатлоне. Переходы из лыжных гонок в более перспективный с точки зрения прибыли вид спорта - не редкость, но олимпийские чемпионки на такое решаются совсем нечасто.

Пример Резцовой

Самый яркий такой пример - россиянка Анфиса Резцова. В 1988 году в Калгари она завоевала золото в лыжных гонках, а в 1992 году в Альбервиле превзошла всех в биатлонном спринте и эстафете.

Также на счету Анфисы две победы в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

Пример Херрманн

Случай с Резцовой - дела давно минувших дней. Нильссон могла принять решение о переходе, посмотрев на успех немки Дениз Херрманн.

На Олимпиаде в Сочи спортсменка в лыжных гонках взяла бронзу в эстафете, а в 2016 году перешла в биатлон. И сделала это не зря. На её счету пять наград чемпионатов мира, малый хрустальный глобус в спринтерских гонках и третье место в общем зачёте прошедшего сезона.

Реакция Экхофф

Норвежка Тириль Экхофф, которая считается одной из самых быстрых биатлонисток, заявила, что с нетерпением ждёт Нильссон на трассе.