Песков не смог ответить на вопрос об участии России в Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос участия России в Олимпиаде-2020 не относится к его компетенции. Он перенаправил вопрос в Олимпийский комитет России (ОКР).

Ранее сборные Канады и Австралии объявили об отказе участвовать в Олимпиаде-2020 из-за пандемии коронавируса. Польша, Ирландия и другие страны призывают МОК перенести соревнования на более поздний срок.

"Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю. Это вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК) или российскому олимпийскому комитету", — приводит ТАСС слова Пескова.

Позиция МОК по Олимпиаде-2020

Олимпиада-2020 запланирована с 25 июля по 9 августа в Токио. Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что ещё существует надежда на проведение Игр в срок.

МОК пообещал принять решение по Олимпиаде через четыре недели, то есть не позже середины апреля.