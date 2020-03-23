Издание Marca рассказало о страданиях Смолова из-за карантина в Испании

Испанское издание Marca обратило внимание на футболистов "Сельты" Фёдора Смолова и Пионте Систо. По мнению журналистов, у россиянина и датчанина самая сложная ситуация в команде в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.

Marca уточняет, что футболисты остались совершенно одни в условиях карантина. Игроки не выходят на улицу более недели, а общение с командой и родными происходит посредством интернета.

Ситуацию Смолова журналисты называют "страданиями". В таком режиме россиянину придётся находиться как минимум три недели.

Смолов подписал арендное соглашение с "Сельтой" в январе. Футболист провёл 6 матчей за команду, в которых забил 1 мяч.

Коронавирус в Испании

На данный момент известно о 29 909 случаях заражения COVID-19 в Испании. 2 575 человек выздоровели, 1 813 заболевших умерли.