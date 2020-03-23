Тренер "Локомотива" Сёмин будет выполнять указ Собянина о самоизоляции

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин заявил, что намерен полностью выполнить решение мэра Москвы Сергея Собянина по ситуации с пандемией коронавируса. Ранее руководитель столицы России выпустил указ о самоизоляции людей старше 65 лет.

Указ будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Сёмину 72 года.

"Наши власти отвечают за здоровье людей, поэтому указ мэра будем выполнять. Надо соблюдать правила, чтобы мы побыстрее победили эту болезнь", — заявил Сёмин в комментарии "СЭ".

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