Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин заявил, что намерен полностью выполнить решение мэра Москвы Сергея Собянина по ситуации с пандемией коронавируса. Ранее руководитель столицы России выпустил указ о самоизоляции людей старше 65 лет.
Указ будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Сёмину 72 года.
"Наши власти отвечают за здоровье людей, поэтому указ мэра будем выполнять. Надо соблюдать правила, чтобы мы побыстрее победили эту болезнь", — заявил Сёмин в комментарии "СЭ".
На данный момент выявлены 262 случая заражения коронавирусом в Москве.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.