Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в национальном парламенте и часть своей речи посвятил Олимпиаде-2020. Соревнования были запланированы в Токио с 25 июля по 9 августа.
Абэ заявил, что в нынешней ситуации проводить Олимпиаду нецелесообразно. Он выразил желание встретиться с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", — заявил Абэ в своём выступлении.
Ранее Национальные комитеты Канады и Австралии из-за пандемии коронавируса заявили о невозможности принять участие в Олимпиаде-2020. Другие сборные также призывают МОК перенести Игры.
Глава МОК Томас Бах заявил, что надежда на проведение Олимпиады в срок остаётся. Решение может быть принято через четыре недели.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.