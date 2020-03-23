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Премьер-министр Японии заявил о невозможности провести Олимпиаду
Источник Правда.Ру

Премьер-министр Японии заявил о невозможности провести Олимпиаду

Спорт

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в национальном парламенте и часть своей речи посвятил Олимпиаде-2020. Соревнования были запланированы в Токио с 25 июля по 9 августа.

Абэ заявил, что в нынешней ситуации проводить Олимпиаду нецелесообразно. Он выразил желание встретиться с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", — заявил Абэ в своём выступлении.

Перенос Олимпиады

Ранее Национальные комитеты Канады и Австралии из-за пандемии коронавируса заявили о невозможности принять участие в Олимпиаде-2020. Другие сборные также призывают МОК перенести Игры.

Глава МОК Томас Бах заявил, что надежда на проведение Олимпиады в срок остаётся. Решение может быть принято через четыре недели.

мок томас бах синдзо абэ коронавирус олимпиада-2020
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