Премьер-министр Японии заявил о невозможности провести Олимпиаду

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в национальном парламенте и часть своей речи посвятил Олимпиаде-2020. Соревнования были запланированы в Токио с 25 июля по 9 августа.

Абэ заявил, что в нынешней ситуации проводить Олимпиаду нецелесообразно. Он выразил желание встретиться с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", — заявил Абэ в своём выступлении.

Перенос Олимпиады

Ранее Национальные комитеты Канады и Австралии из-за пандемии коронавируса заявили о невозможности принять участие в Олимпиаде-2020. Другие сборные также призывают МОК перенести Игры.

Глава МОК Томас Бах заявил, что надежда на проведение Олимпиады в срок остаётся. Решение может быть принято через четыре недели.