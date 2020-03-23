Баскетболист "Юты Джаз" Руди Гобер заявил, что обнаружил новый симптом болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Спортсмен, ставший первым в НБА с новым вирусом, заявил о потере обоняния.
Ранее о таком симптоме сообщали учёные из Китая. Позже предположение подтвердилось у нескольких больных по всему миру.
"Расскажу вам новую информацию. Потеря обоняния и вкуса — один из симптомов заражения коронавирусом. Последние четыре дня я ничего не чувствую никаких запахов", — написал Гобера в Twitter.
По последним данным, в США на 23 марта:
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.