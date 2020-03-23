Баскетболист НБА рассказал о потере обоняния из-за коронавируса

Баскетболист "Юты Джаз" Руди Гобер заявил, что обнаружил новый симптом болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Спортсмен, ставший первым в НБА с новым вирусом, заявил о потере обоняния.

Ранее о таком симптоме сообщали учёные из Китая. Позже предположение подтвердилось у нескольких больных по всему миру.

"Расскажу вам новую информацию. Потеря обоняния и вкуса — один из симптомов заражения коронавирусом. Последние четыре дня я ничего не чувствую никаких запахов", — написал Гобера в Twitter.

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