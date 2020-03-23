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Отец Нурмагомедова призвал провести бой с Фергюсоном в России

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поединок чемпиона UFC с Тони Фергюсоном нужно провести в России. По его словам, ситуация позволяет организовать мероприятие без присутствия зрителей.

"У нас есть города, где можно провести такой бой. Почему называю Россию? Много кто готов принять этот бой. И, конечно, в России пока меньше всего людей болеют коронавирусом среди больших держав", — заявил Абдулманап в интервью "СЭ".

Также Абдулманап отметил, что для проведения турнира не будет нужен большой зал, а бойцы могли бы взять по одному или двух секундантов.

"У нас тоже нельзя проводить с большим количеством людей. Так что большой зал не нужен. Я даже предложил, чтобы было по одному секунданту. Если разрешат по два, то буду я и Хавьер Мендес", — заявил отец чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию. Там боец работал в тренировочном лагере.

Пятая отмена боя Нурмагомедов — Фергюсон

UFC пытается организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона в пятый раз. Из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен в другое место, но пока организация заявляет о том, что он пройдёт 18 апреля.

В 2015 и 2016 годах UFC организовал поединок, но бойцы по разу отказались из-за травм.

В 2017 году Нурмагомедов не угадал с весогонкой и накануне боя попал в больницу. В 2018 году Фергюсон отказался из-за повреждения колена.

Темы ufc тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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