Чемпионат Франции по футболу будет возобновлён не раньше середины июня

Глава профсоюза футбольных клубов чемпионата Франции Бернар Каццо сообщил, что Лига 1 рассматривает вариант, при котором турнир возобновится не раньше середины июня. По его словам, раньше этого срока ситуация с эпидемией коронавируса не изменится.

Чемпионат Франции по футболу был остановлен 13 марта на неопределённый срок. УЕФА позже перенёс Евро-2020 на следующий год и рекомендовал лигам завершить сезон до 30 июня. Вместе с тем в УЕФА рассматривают вариант, при котором сезон будет доигран в июле или августе.

По словам Каццо, чемпионат необходимо завершить в любом случае. Чиновник считает, что ради этого можно пожертвовать перерывом между турнирами.

"В настоящее время все клубы теряют около 250 миллионов евро в месяц, и мы не можем начать играть, пока тенденция не изменится. То есть в июле-августе, в лучшем случае,15 июня", — заявил Каццо в интервью France Bleu.

Финансовые потери футбольных клубов

Также он отметил, что клубы несут большие потери из-за отмены чемпионатов. Во Франции эта сумма составляет около 250 млн евро в месяц.