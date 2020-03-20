"Формула-1" во время перерыва в чемпионате из-за коронавируса решила устроить виртуальные гонки. Серия будет называться Virtual Grand Prix и пройдёт с участием всех пилотов сезона и других звёзд автоспорта, сообщает пресс-служба гонок.
Первый виртуальный "Гран-при" состоится 22 марта. Ранее "Формула-1" из-за пандемии коронавируса отменила все этапы вплоть до 5 июня, когда стартует этап в Баку.
"Теперь каждые выходные вместо реальных отложенных будут проводиться виртуальные Гран-при. Все пилоты станут участвовать в гонках дистанционно, а транслировать их напрямую будет лондонская киберспортивная компании Gfinity", - говорится в сообщении "Формулы-1".
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