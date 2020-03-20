Чемпионат "Формулы-1" начнётся 22 марта в виртуальном формате

"Формула-1" во время перерыва в чемпионате из-за коронавируса решила устроить виртуальные гонки. Серия будет называться Virtual Grand Prix и пройдёт с участием всех пилотов сезона и других звёзд автоспорта, сообщает пресс-служба гонок.

Первый виртуальный "Гран-при" состоится 22 марта. Ранее "Формула-1" из-за пандемии коронавируса отменила все этапы вплоть до 5 июня, когда стартует этап в Баку.