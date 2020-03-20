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Немецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году

Спорт » Командные виды » Футбол

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что доиграть сезон-2020/21 в европейских чемпионатов невозможно. Более того, ученый уверен, что футбол вернётся не раньше следующего года.

"Приняв жестки меры, мы можем сохранить количество случаев заражения на том уровне, который может вынести Германия. Это то, что мы можем вылечить в отделениях интенсивной терапии.

Но это не означает, что футбольные матчи можно возобновить. Тогда ситуация снова значительно ухудшится. Футбол сильно влияет на динамику распространения.

Я твердо уверен, что это будет возможно только в следующем году. Нереально закончить сезон с учётом того, как развивается ситуация в Европе", - приводит SportBuzzer слова вирусолога.

Отмена футбольных чемпионатов

Ранее были приостановлены почти все футбольные чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. На европейском континенте в футбол продолжают играть только в Белоруссии.

Евро-2020 перенесен на 2021 год.

Темы футбол коронавирус чемпионат германии по футболу
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