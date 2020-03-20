Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит считает, что доиграть сезон-2020/21 в европейских чемпионатов невозможно. Более того, ученый уверен, что футбол вернётся не раньше следующего года.

"Приняв жестки меры, мы можем сохранить количество случаев заражения на том уровне, который может вынести Германия. Это то, что мы можем вылечить в отделениях интенсивной терапии.

Но это не означает, что футбольные матчи можно возобновить. Тогда ситуация снова значительно ухудшится. Футбол сильно влияет на динамику распространения.

Я твердо уверен, что это будет возможно только в следующем году. Нереально закончить сезон с учётом того, как развивается ситуация в Европе", - приводит SportBuzzer слова вирусолога.