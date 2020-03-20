УЕФА назвал даты проведения матчей плей-офф отбора Евро-2020

Полуфинальные матчи плей-офф отборочного турнира Евро-2020 назначены на 4 июня. Финалы, в которых будут разыграны последние четыре путёвки на чемпионат Европы, состоятся 9 июня, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

Решение принято УЕФА. Ранее союз из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.

Плей-офф отбора Евро-2020

В полуфиналах команды проведут по одной игре. Финал пройдёт на поле команды из пары, указанной ниже первой.

Путь А

Болгария - Венгрия.

Исландия - Румыния.

Путь В

Босния - Северная Ирландия.

Словакия - Ирландия.

Путь С

Норвегия - Сербия.

Шотландия - Израиль.

Путь D