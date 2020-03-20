Полуфинальные матчи плей-офф отборочного турнира Евро-2020 назначены на 4 июня. Финалы, в которых будут разыграны последние четыре путёвки на чемпионат Европы, состоятся 9 июня, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.
Решение принято УЕФА. Ранее союз из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.
В полуфиналах команды проведут по одной игре. Финал пройдёт на поле команды из пары, указанной ниже первой.
Путь А
Путь В
Путь С
Путь D
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