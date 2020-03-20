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В тульском "Арсенале" зафиксировали курс рубля

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о том, в какой ситуации клуб находится в ситуации повышения курса иностранных валют к рублю. По его словам, легионеры команды, которые получают зарплату в инвалюте, согласились зафиксировать курс рубля на одной отметке.

"Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу. Зафиксировать курс — это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить", — заявил Аджоев.

Легионеры "Арсенала"

На данный момент в составе тульской команды семь легионеров:

  • Виктор Альварес (Испания);
  • Роберт Бауэр (Германия);
  • Горан Чаушич (Сербия);
  • Кинс Кангва (Замбия);
  • Ламек Банда (Замбия);
  • Эванс Кангва (Замбия);
  • Георги Костадинов (Болгария).
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