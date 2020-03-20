В тульском "Арсенале" зафиксировали курс рубля

Генеральный директор тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о том, в какой ситуации клуб находится в ситуации повышения курса иностранных валют к рублю. По его словам, легионеры команды, которые получают зарплату в инвалюте, согласились зафиксировать курс рубля на одной отметке.

"Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу. Зафиксировать курс — это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить", — заявил Аджоев.

Легионеры "Арсенала"

На данный момент в составе тульской команды семь легионеров: