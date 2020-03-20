Лыжник Рыбкин с подозрением на коронавирус получил результат теста

Лыжник Владимир Рыбкин сообщил о том, что получил результат теста на коронавирус. Ранее из-за подозрения на болезнь у спортсмена за полчаса до начала отменили первенство России в Малиновке.

Рыбкин заявил, что результат теста отрицательный. Лыжника оставят в карантине на неделю, чтобы сделать повторный анализ. Спортсмен находится в инфекционном отделении больницы в посёлке Октябрьском.

"Из Москвы сообщение: проба отрицательная. Меня оставляют ещё на неделю для взятия повторных анализов на 10-й день. Было собрание Роспотребнадзора, они приняли такое решение", — приводит слова Рыбкина "Чемпионат".

Отметим, Рыбкин до госпитализации находился в Германии. С 29 февраля до 6 марта там проходил юниорский чемпионат мира.