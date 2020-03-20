Игуаина задержали в аэропорту Турина из-за коронавируса

Итальянская полиция задержала в аэропорту Турина футболиста "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Игрок хотел вылететь в Аргентину, где у его матери обнаружили онкологию.

Остановка была плановой, но на некоторое время футболисту пришлось задержаться. У Игуиана проверили справку об отсутствии коронавируса COVID-19. Затем полиция выяснила в "Ювентусе", действительно ли игроку давали такой документ, сообщает La Gazzeta Dello Sport.

После получения подтверждения от клуба Игуаину разрешили вылет. Он использовал частный самолёт "Ювентуса".

Ранее подобным образом поступили другие игроки. Сами Хедира улетел в Германию, а Миралем Пьянич — в Боснию.