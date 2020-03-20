Валиева рассказала о пятерных и шестерных прыжках в фигурном катании

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что через несколько лет спортсмены будут выполнять пятерные и даже шестерные прыжки. По словам чемпионки мира среди юниоров-2020, все прыжковые элементы в фигурном катании необходимо учить в детстве.

Валиева считает, что в 17 лет невозможно выучить четверной, если в более раннем возрасте этого не было сделано.

"Думаю, еще будут люди или дети, которые будут делать и пятерные, может, даже шестерные. Когда ты еще маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 17 годам тебе становится немного страшно. Все, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остается с тобой", — заявила Валиева в интервью Первому каналу.

Камила Валиева

Отметим, 13-летняя Валиева в этом сезоне выиграла все соревнования среди юниоров, в которых принимала участие:

этапы "Гран-при" в России и Франции;

финал "Гран-при";

чемпионат России;

чемпионат мира.

Четверные прыжки

Отметим, фигуристкам на данный момент покорились такие четверные прыжки: