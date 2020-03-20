Виталий Кличко показал, как правильно мыть руки в боксерских перчатках

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко показал жителям столицы Украины и своим болельщикам, как необходимо соблюдать правила гигиены во время эпидемии коронавируса. Политик и спортсмен опубликовал в TikTok видео мытья рук, но зачем-то начал делать это в боксерских перчатках.

Ранее в Киеве были установлены ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, власти города закрыли метро, торговые центры, школы. В столице Украины на данный момент нашли три случая заражения коронавирусом COVID-19.

Виталий Кличко

Кличко в своей карьере провёл 47 боёв, в которых одержал 45 побед. Он проиграл только Крису Бёрду и Ленноксу Льюису. С 2009 по 2012 год, когда завершил карьеру, украинец владел чемпионским поясом по версии WBC.

Позже Кличко организовал партию "Удар" и стал депутатом Верховной Рады. В июне 2014 года возглавил мэрию Киева.