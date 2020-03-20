Телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что одно из помещений Федерации биатлона Москвы было обкрадено с 9 по 11 марта. В полицию с заявление обратился глава организации Сергей Рожков.
В заявлении говорится, что похитители вынесли 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы. Ущерб федерации оценивается в 400 тыс. рублей.
Отметим, к Федерации биатлона Москвы относятся несколько учреждений и один спорткомплекс - УТБ "Специализированная ДЮСШОР №43".
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