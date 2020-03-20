Источник: у Федерации биатлона Москвы украли 10 винтовок и 22 коврика

Телеграм-канал "Мутко против" сообщает, что одно из помещений Федерации биатлона Москвы было обкрадено с 9 по 11 марта. В полицию с заявление обратился глава организации Сергей Рожков.

В заявлении говорится, что похитители вынесли 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы. Ущерб федерации оценивается в 400 тыс. рублей.

Отметим, к Федерации биатлона Москвы относятся несколько учреждений и один спорткомплекс - УТБ "Специализированная ДЮСШОР №43".