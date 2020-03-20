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Олимпийский комитет Японии призвал МОК перенести Олимпиаду

Спорт

Член Олимпийского комитета Японии Каори Ямагути выступил с обращением к МОК, в котором призвал организацию перенести Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса. По словам призера Игр в Сеуле, у спортсменов в сложившейся ситуации нет возможности подготовиться к соревнованиям.

"Олимпиаду нужно отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не имеют возможности хорошо подготовиться. Если спортсменов попросить тренироваться в таких условиях, МОК может обречь себя на критику. Многие могут сказать, что МОК не ставит здоровье спортсменов на первое место", — приводит AP слова Ямагути.

Пандемия коронавируса

На данный момент статистика пандемии в мире:

  • 246 467 случаев заражения;
  • 88 483 вылечившихся пациентов;
  • 10 049 летальных случаев.

Ранее были отменены все отборочные соревнования на Олимпиаду. МОК планирует провести их в июне.

Темы мок коронавирус олимпиада-2020
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