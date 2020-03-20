Член Олимпийского комитета Японии Каори Ямагути выступил с обращением к МОК, в котором призвал организацию перенести Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса. По словам призера Игр в Сеуле, у спортсменов в сложившейся ситуации нет возможности подготовиться к соревнованиям.
"Олимпиаду нужно отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не имеют возможности хорошо подготовиться. Если спортсменов попросить тренироваться в таких условиях, МОК может обречь себя на критику. Многие могут сказать, что МОК не ставит здоровье спортсменов на первое место", — приводит AP слова Ямагути.
На данный момент статистика пандемии в мире:
Ранее были отменены все отборочные соревнования на Олимпиаду. МОК планирует провести их в июне.
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