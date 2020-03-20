Владелец "Донбасса" рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке

Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ. В мае 2014 года арену "Дружба", где выступала команда, подожгли неизвестные.

Практически полностью сгорела одна из трибун стадиона. На данный момент арена так и не восстановлена.

"У "Донбасса" сейчас нет домашней арены. К сожалению, она находится на неподконтрольной Украине территории. Мы сейчас не имеем туда доступа. Когда наступит мир, естественно, мы восстановим "Дружбу" буквально за несколько месяцев. Сейчас она в таком же состоянии, как и после пожара. "Донбасс" играет в маленьком городке Дружковка, находящемся в Донецкой области. Арена там вмещает 1000 зрителей и всегда собирает аншлаг", — рассказал Колесников в интервью "Чемпионату".

ХК "Донбасс"

Донецкий клуб выступал в КХЛ на протяжении двух сезонов. В 2014 году команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где уступила во втором раунде пражскому "Леву".

Последний матч "Донбасса" в Донецке состоялся 28 марта 2014 года.