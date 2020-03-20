Глава МОК рассказал о ситуации с переносом Олимпиады

Глава МОК Томас Бах рассказал о том, что делает организация для планирования и проведения Олимпиады-2020 в Токио. По его словам, МОК рассматривает различные варианты выхода из ситуации с пандемией коронавируса, в том числе и перенос Игр.

"Мы не можем знать, какой будет ситуация к началу Игр. Рассматриваем разные сценарии развития событий. Но у нас есть ещё четыре месяца до Олимпиады, это отличает нас от других спортивных федераций или лиг. Те, кто отложили соревнования, даже более оптимистичны, чем мы. Они говорят о возобновлении в апреле или мае. Мы же говорим про конец июля", - приводит New York Times слова Баха.

Олимпиада в Токио должна пройти с 25 июля по 9 августа.

Отмена спортивных соревнований

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили все отборочные соревнования на Олимпиаду. В МОК планируют провести из в июне.

Также были приостановлены почти все футбольные чемпионаты. Так, Евро-2020 перенесен на лето 2021 года.