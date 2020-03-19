В Белоруссии, несмотря на коронавирус, стартовал футбольный чемпионат

19 марта стартовал 30-й чемпионат Белоруссии по футболу. Открыли турнир команды "Энергетик-БГУ" и БАТЭ, которые вышли на поле стадиона РЦОР-БГУ в Минске.

На фоне остановки всех европейских чемпионатов по футболу из-за пандемии коронавируса в Белорусской федерации футбола (АБФФ) приняли решение проводить матчи. Все игры пройдут в присутствии зрителей.

Позицию АБФФ в интервью "Трибуне" объяснил глава организации Владимир Базанов. По его мнению, поводов для паники и отмены чемпионата в Белоруссии нет.

"А по какой причине мы должны были не начинать чемпионат? У нас в стране объявлено чрезвычайное положение? Нет. Соседи границы закрыли. Ради бога. У нас же пока предпосылок для этого нет. Вы знаете количество зараженных, сколько под подозрением, сколько вылечившихся. Критической ситуации нет. Вот и решили, что начинаем чемпионат своевременно", — заявил Базанов.

По мнению главы АБФФ, матчи со зрителями необходимо проводить, так как невозможно ограничить передвижения болельщиков.

"Да, многие матчи в Европе проводятся или проводились без зрителей. Но ведь вокруг стадиона болельщиков ходит столько, что смысла закрывать игры нет", — сказал Базанов.

Коронавирус в Белоруссии

На данный момент, по официальным данным, зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом в Белоруссии.