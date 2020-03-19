CAS не будет рассматривать дело WADA против России до 1 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет проводить слушаний до 1 мая из-за запрета на работу судебной системы в Швейцарии. Решение связано с пандемией коронавируса.

Это касается и дела WADA против РУСАДА. По сведениям суда, стороны в данный момент продолжают обмен позициями в письменном виде.

"Слушания в любом случае можно было бы провести не ранее конца апреля. Так как ограничения из-за коронавируса не позволяют проводить любых судебных заседаний в Швейцарии до 1 мая, слушания по этому делу состоятся в любом случае после этой даты", — приводит "СЭ" заявление CAS.

WADA против России

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA, которые были применены 9 декабря 2019 года. Среди прочего, антидопинговое агентство ввело запрет на участие сборной России в крупных соревнованиях под собственным флагом.