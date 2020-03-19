Футболисты "Боруссии" отказались от части зарплаты в пользу клуба

Футболисты "Боруссии" из Мёнхенгладбаха сообщили клубу о добровольном отказе от части зарплаты за то время, пока продолжается остановка чемпионата из-за пандемии коронавируса. Деньги игроков будут выплачены другим сотрудникам клуба.

Тем самым футболисты хотят помочь клубу пережить кризисную ситуацию, сообщает Bild. Игроки не хотели бы, чтобы из-за пандемии в клубе прошли сокращения штата.

"Команда предложила отказаться от зарплаты, если это поможет клубу и сотрудникам. Цель "Боруссии" в том, чтобы пережить этот кризис, вызванный коронавирусом, без сокращения рабочих мест", - прокомментировал информацию финансовый директор клуба Стефан Шипперс.

Остановка чемпионата Германии

Ранее Бундеслига временно остановила чемпионат до 2 апреля. Вероятно, до мая в Германии не смогу возобновить матчи.

На данный момент в ФРГ зафиксировано более 13 случаев заражения коронавирусом. За последние двое суток выявлено более 3 тысяч человек с COVID-19.