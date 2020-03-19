"Зенит" успешно прошёл тест на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Зенита" сдали тест на коронавирус COVID-19. Все анализы показали отрицательный результат.

После получения результатов было решено продолжить тренировочный процесс. 22 марта у команды состоится первое занятие после выходных.

"Стали известны результаты анализов основного состава "Зенита" на коронавирусную инфекцию COVID-19. У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее РПЛ остановила чемпионат до 10 апреля. Доиграть его по рекомендации УЕФА необходимо до 30 июня.