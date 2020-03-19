Футболисты, тренерский штаб и персонал "Зенита" сдали тест на коронавирус COVID-19. Все анализы показали отрицательный результат.
После получения результатов было решено продолжить тренировочный процесс. 22 марта у команды состоится первое занятие после выходных.
"Стали известны результаты анализов основного состава "Зенита" на коронавирусную инфекцию COVID-19. У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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