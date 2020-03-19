УЕФА пошёл на уступки клубам по финансовому fair play

УЕФА вынес решение перенести сроки отчётности по финансовому fair play (FFP) клубов. Ранее команды должны были сдать документы 31 марта. В связи с пандемией коронавируса срок перенесен на 30 апреля.

В отчёте клубы должны предоставить доказательства отсутствия кредиторской задолженности.

"УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать факт отсутствия просроченной кредиторской задолженности, который предусмотрен статьями 49, 50 по лицензированию клубов и регламенту финансового fair play (CL & FFP), перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года", — приводит РИА "Новости" заявление УЕФА.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун предложил на время отменить правила FFP. По его мнению, из-за коронавируса и переносов соревнований ни один клуб не сможет выполнить требования УЕФА по финансовой отчетности.