Хоккеист Задоров не вернётся в Россию после окончания карьеры в НХЛ

Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров сообщил, что не собирается возвращаться в Россию даже после завершения карьеры в НХЛ. 24-летнему спортсмену не нравится, что сейчас происходит в стране.

"Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье в США будет лучше", — ответил Задоров в Instagram на вопрос о том, собирается ли он возвращаться на родину.

Никита Задоров

Задоров является воспитанником школы московского ЦСКА. В России он выступал на молодёжном уровне, а в 2012 году переехал в Канаду. Там хоккеист играл за "Лондон Найтс" в лиге Онтарио. В НХЛ выступал за "Баффало" и "Колорадо".

В составе сборной России Задоров выступал на чемпионате мира-2019. Защитник провёл девять матчей и выиграл бронзовую медаль турнира.